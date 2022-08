Chrissy Teigen está embarazada casi 2 años después de la muerte de su hijo Jack

La estrella de Chrissy's Court aseguró que quedó embarazada de este bebé de forma natural, mientras que ella y John concibieron a sus hijos mayores con la ayuda de tratamientos de FIV.

En diciembre de 2020, Teigen habló sobre la posibilidad de tener más hijos y dijo que, aunque le encanta estar embarazada, "estoy triste porque nunca lo volveré a estar".

"Es frustrante. Pero estoy orgullosa de a dónde todo este viaje llevó mi cuerpo y mi mente en otras formas", compartió en una nota reflexiva sobre la muerte de Jack. "Pero tengo la suerte de tener dos pequeños increíbles que se están transformando cada día más en grandes personitas".

Sin embargo, en febrero de 2022, Chrissy reveló que había estado "muy metida en otro ciclo de FIV para salvar tantos óvulos como pudiera y, con suerte, hacer algunos embriones fuertes y saludables".

"Sinceramente, no me importan las inyecciones", bromeó. "Me hacen sentir como un médico/químico".