Kylie Jenner y Stormi Webster llevan su estilo de gemelas a un nuevo y brillante nivel

El 1º de agosto, la estrella de Keeping Up With the Kardashians, quien le dio la bienvenida a un hijo con su novio Travis a principios de este año, compartió algunas fotos antiguas de Stormi y reveló cómo su hija está adoptando su papel de fashionista en ciernes.

"Ya no me deja vestirla", escribió Kylie junto a una foto de 2020 de Stormi con pantalones cortos grises, zapatillas blancas y una camiseta.