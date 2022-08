Selena Gomez y Jake Gyllenhaal revivirán estos clásicos de los 80s

¿Listos para revivir el pasado con este dúo?

Los últimos proyectos de Selena Gomez y Jake Gyllenhaal demuestran que todo es nuevo, incluso cuando se trata de clásicos cinematográficos.

En primer lugar, la estrella de Only Murders In The Building producirá un revival de la comedia Working Girl de 1988, protagonizada por Harrison Ford, Sigourney Weaver y Melanie Griffith. La película cuenta la historia de Tess (Griffith), una secretaria ambiciosa cuya ingeniosa idea de negocio es robada por su jefa Katharine (Weaver).