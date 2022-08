Madre de Daniella Navarro arremete contra Laura Bozzo

Dijo sin tapujos "La reto, si cualquier infiltrado está ahí del batallón de Laura Bozzo díganle, denles mi número, así sí me atrevo yo a ir a Telemundo a una Mesa caliente, pero ella y yo para que ella me diga". Por ahora, la presentadora peruana no se ha pronunciado al respecto.

No olvides que puedes ver La Casa de los Famosos en Telemundo Internacional en los siguientes horarios: México y Guatemala: 19:20hrs / Colombia y Venezuela 22:20hrs y Argentina 16:50hrs