Khloé Kardashian reacciona al rumor de que Kris Jenner filtró el dato de los vuelos de Taylor Swift

Con su avión personal supuestamente emitiendo 8.293,54 toneladas métricas de carbono solo en los últimos siete meses.

El estudio, realizado por la firma de marketing digital Yard, provocó múltiples debates, así como memes, aunque un comentario en particular pareció haber captado la atención de la alumna de Keeping Up With the Kardashians.

Khloé, cuya hermana Kylie Jenner acababa de enfrentar una reacción violenta por hacer alarde de los jets privados de ella y Travis Scott, reaccionó a la teoría de cómo Kris Jenner pudo haber estado detrás del revelador estudio como una forma de desviar la atención de su familia.