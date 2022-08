¿Ariana Grande honró a Mac Miller con su nueva línea de maquillaje?

David Fisher/Shutterstock, Mauricio Santana/Getty Images

Aunque la magnate de la belleza no ha comentado públicamente si su aceite labial es o no un homenaje a Mac, ella lo ha honrado en el pasado. Muchas de las canciones de sus últimos dos álbumes, Thank U, Next y Positions, incluyen menciones de su relación, que terminó a principios de 2018.

En 2019, la cantante de "Just Like Magic" le dijo a Vogue cómo la pérdida de su exnovio fue "consumidora".

"Soy una persona que ha pasado por mucho y no sé qué decirme a mí misma, y ​​mucho menos al mundo", dijo. "Me veo a mí misma en el escenario como esta artista perfectamente pulida y excelente en mi trabajo, y luego, en situaciones como esta, solo soy este pequeño charco de basura que intenta averiguarlo... Tengo que ser la chica más afortunada en el mundo, y la más desafortunada, seguro".

Ella agregó, "Estoy caminando por esta fina línea entre sanarme a mí misma y no dejar que las cosas por las que he pasado sean criticadas antes de estar lista, y también celebrar las cosas hermosas que han sucedido en mi vida y no sentir miedo de que me lo quitarán porque el trauma me dice que lo harán, ¿sabes a lo que me refiero?"