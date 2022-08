Cara Delevingne finalmente explica su extraño comportamiento con Megan Thee Stallion en los BBMAs

Cara Delevingne solo quería ser la amiga solidaria de Megan Thee Stallion.

Casi tres meses después de que se llevaran a cabo los Billboard Music Awards 2022, la supermodelo ahora habla sobre su comportamiento "extraño" en el evento después de que las imágenes de ella y la rapera de "Hot Girl Summer" se volvieron virales por los fanáticos que cuestionaron su presencia.

"Estaba viviendo mi mejor vida, pero a la gente le pareció un poco extraño", explicó durante una aparición el 27 de julio en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "La gente me encuentra un poco rara, pero así soy yo. No hay vergüenza".