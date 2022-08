Esto es lo que tiene que pasar para tener un reboot de Hannah Montana

Debido al aprecio de Miley por "el amor de los fanáticos por el show", Jason teorizó que la protagonista de Hannah Montana posiblemente decida explorar "alguna versión" de un reboot. Y no esperes un spin-off protagonizado solo por Jason, como dijo, "No creo que tenga mucho sentido si ella no está involucrada, porque ella es realmente el corazón de todo".

En el aniversario Nº15 del estreno del programa, Miley escribió una nota conmovedora celebrando a su alter ego. Ella escribió, "Fuiste un cohete que me llevó a la luna y nunca me trajo de vuelta. No podría haberlo imaginado cuando me grabé cantando 'I Love Rock n' Roll' contra una pared blanca en la cocina de la amiga de mi madre... que eso haría realidad mis sueños más salvajes. Tú y yo hemos pasado por todo eso, amiga mía".