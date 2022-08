Así celebraron Jennifer Aniston y Courteney Cox el cumpleaños 59 de Lisa Kudrow

El verano pasado, Jennifer, Lisa y Courteney se reunieron en la pantalla con los coprotagonistas David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc para el especial de reunión de Friends de HBO Max. Pero en cuanto a un posible reboot de la serie, no espere que el elenco se reúna en Central Perk en el corto plazo.

"No creo que haya un reboot de Friends", dijo Lisa en una entrevista de marzo con Where Is the Buzz. "Quiero decir, no con ninguno de nosotros en él. ¿Pero un reboot en el que contrataron a otros actores? Yo estaría a favor".

Ella agregó: "Me encantaría ver cuál sería la versión actual de eso".