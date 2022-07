Fiscalía pide más de 8 años de cárcel para Shakira

Shutterstock

El caso involucra dónde residió Shakira durante este período. Según Associated Press, los fiscales alegan que Shakira vivió en España, donde su ahora ex Gerard Piqué juega fútbol para el FC Barcelona, ​​entre 2012 y 2014, a pesar de que su residencia se encuentra en las Bahamas. (Shakira figuraba como residente de las Bahamas en Paradise Papers, una investigación de The Guardian y otras organizaciones de noticias publicada en 2017 que reveló figuras notables que tenían tratos financieros en el extranjero. En ese momento, los abogados de Shakira le dijeron al periódico que Shakira ha vivido en varios lugares "a lo largo de su carrera profesional y, en todo caso, ha cumplido a cabalidad con las leyes de todas las jurisdicciones donde ha residido").

Una fuente cercana a Shakira le dijo a E! News en 2018 que ella "no residió en España más de 183 días" entre 2012 y 2014 y que se declaró residente fiscal en España en 2015.

"Tan pronto como Shakira pasó más de 183 días en España en un año fiscal", dijo la fuente, "tomó la iniciativa de declararse residente fiscal en España y pagar impuestos en este país".

Además, dijo la fuente, "Shakira ya ha pagado las cantidades que supuestamente debe la Agencia Tributaria y, por lo tanto, actualmente no debe nada al Estado español".