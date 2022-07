Lo que hizo estallar a Yolanda Andrade contra Laura Bozzo: "¡Eres un virus!"

"#fueralaurabozzo Eres #tóxica Es desgastante seguir soportando tanta maldad que hay en tu ser. Envenenaste la casa. Eres la vergüenza del género".

Agregó: "Mujer, busca ayuda, quizá todavía allí te ayude la suerte, aunque chango viejo no hace maroma nueva. Me parecías divertida por ridícula. Ahora que la gente te agradece lo mucho que vimos #payaso Ojalá te veas… NO en un espejo porque ya sabes lo que vas a ver. ¡Defensora de las mujeres! Eso NO existe en ti. Ya tu presencia y tu voz y tus actos, sólo causas compasión".