Sydney Sweeney se sincera sobre la mala paga que recibe en Hollywood

IGNORADO

La temporada final de This Is Us



This Is Us tuvo un subidón emocional y catártico, pero no conectó con los votantes de los Emmys. La amada serie no solo fue ignorada en la categoría de Mejor Serie Dramática, donde ha sido nominada cuatro veces, sino que las estrellas Sterling K. Brown y Mandy Moore no estuvieron en las nominaciones de actuación. Además, Brown nunca se había perdido las cinco temporadas anteriores del programa. No es exactamente una despedida amable.