¿Por qué Antonia Santa María renunció a las telenovelas?

Hablando de su último trabajo televisivo, Santa María dijo, "No fue una buena experiencia. Pero aprendí de ella. Ahí sentí que debía alejarme y era una de las últimas de TVN, así que, aunque no hubiese querido, me tenía que alejar".

Más tarde Antonia se convirtió en madre. "Después me embaracé, me puse a criar y fue bueno no estar en pantalla", admitió en su conversación con la publicación.

Pero… ¡¿Podría volver?!