La razón por la que DESPECHÁ de Rosalía se convirtió en una locura

"Y ando despechá', woah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Voy con la falda, aro' y cadena'

Piña colada, no tengo pena

Voy con la Fefa, ella es la jefa

Ella lo baila, ella me enseña

Hoy no trabaja esta morena

Fuck la fama, fuck la faena

La noche está larga, la noche está buena

Mambo violento y fin del problema

Mira qué fácil te lo voy a decir

A, B, C, one, two, three

Mira qué fácil te lo voy a decir

Que esta motomami ya no está pa' ti

Mira qué fácil te lo voy a decir

A, B, C, one, two, three

Mira qué fácil te lo voy a decir

Que esta motomami—

Y ando despechá', woah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', woah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm"