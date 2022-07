La prueba definitiva de que Selena Gomez y Francia Raisa siguen siendo las mejores amigas

El último video de Selena y Francia llega casi cinco años después de que su sólida amistad se convirtiera en un vínculo de por vida. En 2017, Selena compartió que se sometió a un trasplante de riñón como resultado de su diagnóstico de lupus, y su "hermosa amiga" Francia fue la donante.

"Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón", escribió la cantante de "Same Old Love" en las redes sociales en ese momento. "Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho, hermana".