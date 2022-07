Ana de Armas desaparece por completo en su rol de Marilyn Monroe en el tráiler de Blonde

Prepárate para quedarte sin palabras.

Netflix lanzó el tráiler oficial de Blonde, dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas como la fallecida leyenda de la pantalla Marilyn Monroe, el 28 de julio. El adelanto mayormente en blanco y negro ofrece una mirada a la historia de Norma Jeane, quien se convirtió en un ícono de Hollywood protagonizando papeles en Gentlemen Prefer Blondes y Some Like It Hot, pero cuya fama trascendió su carrera cinematográfica.