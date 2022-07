Britney Spears gana otra importante batalla contra su padre

Jon Kopaloff/FilmMagic, Shutterstock

Las acusaciones de vigilancia salieron a la luz por primera vez en The New York Times Presents: "Controlling Britney Spears" de 2021, en el que un ex miembro del equipo de seguridad de Britney alegó que Jamie monitoreó el teléfono de la cantante y colocó un dispositivo de escucha en su habitación sin su conocimiento. En documentos judiciales presentados el 29 de junio y obtenidos por E! News, los abogados de Jamie calificaron esas acusaciones de "salzantes y falsas".

"De hecho, no hay documentos sobre la supuesta intervención o vigilancia de la habitación de Britney", decía el archivo, "y esto se debe a que nunca sucedió".