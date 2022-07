¿Zac Efron y Vanessa Hudgens planean un histórico regreso a High School Musical?

Getty Images/Instagram

Bleu también compartió algunos consejos de baloncesto con el elenco, aunque según Bassett, el actor de 33 años no posee los talentos atléticos de su personaje en la vida real. "No es el mejor jugador de baloncesto en absoluto", bromeó Bassett. "Yo estaba como, 'Tú eres Chad Danforth. ¿Qué quieres decir con que no puedes jugar baloncesto?'"

La tercera temporada del show, que también cuenta con las estrellas invitadas JoJo Siwa y Jesse Tyler Ferguson, mostrará a los Wildcats viajar a Camp Shallow Lake durante el verano. Después de una ruptura emocional con su novia Nini (Olivia Rodrigo) la temporada pasada, Bassett le dijo al Daily Pop lo que le espera a su personaje Ricky en los nuevos episodios.

"Donde lo encontramos es que se está separando de una gran cantidad de angustia y muchas cosas diferentes que están sucediendo", reveló. "Es como, 'Este verano es un verano de diversión, y estoy listo para disfrutar y finalmente ser libre'".

La tercera temporada de High School Musical: The Musical: The Series se estrena este miércoles 27 de julio en Disney+.