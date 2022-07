Shawn Mendes cancela definitivamente su gira debido a su salud mental

Shawn Mendes está priorizando su salud.

El cantante de "Treat You Better" anunció el 27 de julio que canceló el resto de las fechas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa de su Wonder World Tour. "Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para lo que me costaría volver a una gira", decía el mensaje del cantante de 23 años, publicado en Twitter e Instagram. "Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera".