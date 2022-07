Todo sobre la épica fiesta de cumpleaños Nº30 de Selena Gomez con Camila Cabello y más

Y Selena tenía el look perfecto para la ocasión especial. En una foto compartida en su cuenta de Instagram después de la fiesta, Selena lució un vestido rosa de Versace combinado con aretes de aro. Pero ese no fue su único look de la noche. La amiga de Selena, Courtney Lopez, también compartió algunas instantáneas en Instagram con la cumpleañera usando un vestido halter de lentejuelas forrado con plumas. Después de todo, ¿quién dice que no puedes tener dos vestidos en tu propia fiesta?