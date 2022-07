Así fue el reencuentro de Tristan Thompson con True después de su controversial viaje a Grecia

Sin embargo, una fuente cercana a la estrella de The Kardashians le dijo a E! News que Khloé y Tristan no han vuelto a estar juntos y que, fuera de los asuntos de paternidad compartida, no han hablado desde diciembre, cuando Khloé se enteró de que Tristan tuvo un hijo con Maralee. Como señaló la fuente, el bebé de Khloé y Tristan "fue concebido a través de un vientre sustituto antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan estaba teniendo un bebé con otra persona".

