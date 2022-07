Instagram responde después de que Kylie Jenner le dice a la plataforma que “deje de intentar ser TikTok”

Adam concluyó su mensaje de video pidiendo comentarios de los usuarios, y no se contuvieron. Chrissy Teigen tuiteó, "No queremos hacer videos, Adam lol", mientras que otra persona tuiteó, "Dejen de convertir todo en reels. Estás haciendo que todos, desde periodistas, creadores de contenido, directores ejecutivos y celebridades, estén de acuerdo. Ahora es una aplicación para todo lo que están publicitando, no de mis amigos y personas que creo que son geniales".