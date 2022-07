El desconocido lado hot de @sencillocons ¡Míralo!

En una entrevista con el diario El Heraldo de Honduras, el influencer contó el origen de "sensillo" con "S"...

"Yo siempre en mis redes sociales ponía Edgard y he tenido tantos problemas porque nadie sabía escribir mi nombre porque es Edgard con "d" al final, entonces siempre me intentaba poner o Eddie o Ed, Ed Eddy y un día me puse Edgard con "d" y la gente no entendía. Entonces yo dije, mira, me lo cambio. Y tenía la broma con un amigo mío que era: qué sencillo eres y yo, sí, soy sencillo, pero "sensillo con s" y he empezado a ser sencillo, sencillamente yo".