Desciframos qué sucede realmente entre Domelipa y Pailita

Este 26 de julio, Pailita aterrizó en Ciudad de México, pero antes de iniciar su viaje él fue interrogado por el sitio Cachaguarealityy, y hablaron de su supuesta conexión con Domelipa.

Le preguntaron si se reuniría con ella en México, y él respondió, "Sí, demás". Pero cuando le consultaron si iría a su cumple, Pailita dijo, "No, no, no… cumple años en agosto, si no me equivoco". El artista urbano definitivamente está bien informado, pues, en efecto, la famosa tiktoker cumplirá 21 el próximo 27 de agosto.

Luego el intérprete de "Par de Veces" aclaró, "Buena onda ahí para que la gente no mal interprete las cosas, porque a mí me ven hablando con alguien y al tiro piensan que es mi polola"