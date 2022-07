Las “dolorosas” y “hermosas” lecciones de Selena Gomez en su cumpleaños 30

Un mensaje conmovedor para un hito importante.

Tres días después de que Selena Gomez cumpliera 30 años, la cantante de "Lose You to Love Me" "tuvo un momento para ponerse al día" y compartió una publicación reflexiva en Instagram sobre lo que ha aprendido en las últimas tres décadas.

"Aunque hay tantas palabras para decir, simplemente lo dejaré así. Mis veintes fueron un viaje a través de momentos buenos, duros y hermosos que nunca olvidaré", compartió el 25 de julio, junto con una fotografía blanco y negro de ella sonriendo de oreja a oreja. "Cada uno de ellos me ha convertido en la persona que soy hoy".