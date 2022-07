¿Por qué Carmen Aub no tiene pareja?

- Pero... ¿Por qué no tienes pareja?

Eso mismo me pregunto yo, ¿eh?, ¡jajaja! Ya no sé si tengo un problema que tengo que trabajar algo más. Según yo soy como muy relajada, según yo soy como muy "easy going", pero no sé qué pasa, ¡jajaja!

- ¿Qué es lo que ya no quieres en una relación?

No quiero que me controlen. No quiero tener que renunciar a mi vida y ¿sabes qué pasa? Yo soy una persona muy independiente y necesito alguien que entienda este estilo de vida y que no me lo quiera controlar, y que tampoco me haga sentir una presión porque yo hago las cosas y me considero una buena pareja porque soy detallista.

"Hago muchas cosas, pero porque me nacen y cuando siento una presión de 'tengo que', solito como que yo me asfixio y es como que ¡no, no, no! Espérate, por ahí no".