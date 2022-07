El nuevo enfrentamiento de Kourtney Kardashian contra los troles de Instagram

Es hora del "consejo del día" de Kourtney Kardashian, y este es para troles con cuentas falsas de Instagram.

"Para todos ustedes, personas sin seguidores a quienes les encanta comentar nuestras publicaciones, qué liberador sería borrar sus finstas y vivir auténticamente", escribió la estrella de The Kardashians, de 43 años, en Instagram Stories el 25 de julio. "Lo que sea que vayas a decir solo hazlo como tú, no como una persona que no existe".