Kate Moss explica por qué quiso testificar en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Durante el juicio, Heard, de 36 años, testificó que escuchó un rumor de que la estrella de Piratas del Caribe, de 59 años, una vez empujó a la modelo británica por un tramo de escaleras mientras salían entre 1994 y 1998. Sin embargo, Moss apareció virtualmente en la corte para negar el incidente.

"Me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo bajo juramento el 25 de mayo. "Él nunca me empujó, pateó, ni me tiró por las escaleras".

Más tarde, Heard admitió en el estrado que no esperaba que Moss apareciera durante el juicio y disputara el reclamo, pero "no importa" porque eso es lo que ella "creía en ese momento".