Christian Meier no quiere seguir sufriendo

- ¿Te cansaste de sufrir?

De 'rezar a la Virgen', sí.

Tras protagonizar la telenovela "La Malquerida" junto con Victoria Ruffo, Christian no volvió a hacer novelas, pero siguió actuando en proyectos de películas y series para plataformas no convencionales.

"Mucha gente piensa que 'se retiró', que 'no volvió a trabajar más', pero pues no. Yo la última vez que hice una telenovela fue creo que en el año 2014 y me dediqué a hacer proyectos que me llamaban más la atención y, finalmente, pues la satisfacción era mucho mayor cuando llegaba a casa después de trabajar".