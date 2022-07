¿Por qué estas 6 actrices colombianas desaparecieron de la pantalla?

Destacó: "A mí me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes".

Por suerte, desde entonces han llegado oportunidades y ha actuado en Enfermeras, Libertador, Verdad Oculta y El Paraíso.