La razón por la que Fey mintió sobre su verdadera edad durante años

"En Sony fue mi primera entrevista y me presentan a alguien y empieza: ‘Bueno Fey, a tu corta edad, 17 años', y mi cara es de: ‘¿Cómo que 17? Yo tengo 21′".

Aseguró que hacerla "más joven" fue con la intención de lograr una mayor identificación con el público juvenil. "Era mercadotecnia para ellos porque para qué me iban a poner de 20, si aún sonaba a adolescente".

Entonces, este 21 de julio de 2022, Fey cumplió 49 años.

A Yordi le dijo el año pasado: "Me da risa y me sigue dando que les preocupa eso; si soy cantante me preocupa que me digan que el show era pésimo o que no canto, ahí sí me muero de la vergüenza, pero la edad era absurdo"