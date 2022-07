Todas las polémicas que ha desatado J Balvin con otros cantantes

Residente dice que le tiene envidia a J Balvin : En una reciente entrevista con Molusco TV, de marzo 2022, René dijo sobre el colombiano: "Yo fui al concierto de Benito porque es mi hermano, él no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio, yo me siento contento yendo y viéndolo triunfar".

Continuó: "Pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabr*n le tiene una envidia enorme". Agregó: "Sus números van acorde con los de sus boletos, el lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época".