El curioso mensaje que Tristan Thompson publicó en medio de sus vacaciones griegas

Hijo No. 3: Theo

En diciembre de 2021, salió a la luz que Maralee Nichols había demandado a Tristan en junio anterior por gastos de embarazo y parto luego de un encuentro sexual en su cumpleaños número 30 en marzo anterior. Ella declaró en su presentación que está embarazada de un niño y que Tristan es el padre.

En su propia presentación, Tristan confirmó que los dos tenían intimidad en el momento en cuestión y solicitó una prueba de paternidad. Maralee dio a luz al niño, Theo, en diciembre y dijo en un comunicado a E! News que había conocido a la estrella de la NBA en 2020 y que él le había dicho que "era soltero y padre compartido".

En enero de 2022, Tristan anunció en Instagram que "los resultados de la prueba de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols" y agregó, "Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".

En su declaración, Tristan también dijo que esperaba "criar amigablemente" a su hijo con Maralee. En febrero, un representante de Maralee le dijo a E! News que la estrella de la NBA no ha hecho ningún intento de conocer al niño. Tristan no ha comentado.