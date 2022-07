¿Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial Qatar por su separación y romance con TINI?

Por otra parte, Infobae habló con la abogada de Rodrigo, Mariana Gallego, para aclarar el rumor: "Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe".

Rodrigo es considerado una pieza fundamental en el equipo argentino, y el principal aliado de Messi.