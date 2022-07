Belinda se sincera sobre lo mal que la pasa en México y su reinvención en España

Beli aseguró que la reinvención de su música apunta a cantar contra el machismo en la industria.

Al hablar de México, aunque con gran amor, destacó lo que considera ha sido injusta para ella: "Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian".