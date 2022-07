“Emmanuel, no lo hagas”: Conoce a la nueva superestrella de TikTok

¿La frase que lo inició todo? "Emmanuel, don't do it", que en español se traduce como "Emmanuel, no lo hagas". Esta es la constante advertencia que Taylor le lanza al ave cada vez que intenta hacer un video educacional y Emmanuel busca en tirar su celular al suelo.

La fama de Emmanuel y Blake ha llegado lejos. Ellos acumulan más de 1.2 millones de followers en TikTok, y se han ganado la atención de los medios, donde ya han ofrecido varias entrevistas exclusivas.