El plan definitivo de Alana “Honey Boo-Boo” Thompson para perder de peso

La mujer de ahora 42 años confesó en un episodio de 2017 de The Domenick Nati Show que se había sometido a una abdominoplastia y un levantamiento de senos y le quitaron el exceso de piel de los brazos y el cuello como parte de un cambio de imagen de cuerpo completo. También cambió su dieta y se ejercitó con un entrenador, todo lo cual se relató en su programa de reality de WE TV Mama June: From Not to Hot.