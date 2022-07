Conoce al rumorado novio de Ana de Armas y su relación con Tinder

Si bien de Armas había visto a otras celebridades enfrentarse al escrutinio público, experimentarlo de primera mano le hizo darse cuenta de que la Ciudad de los Ángeles no era exactamente el paraíso terrenal para ella. "Pasar por eso [yo mismo] confirmó mis pensamientos sobre, 'Este no es el lugar para mí'", continuó la estrella de The Grey Man. "Se volvió un poco demasiado. No hay escape. No hay salida".

Como Ana, que ahora vive en Nueva York, lo expresó, en Los Ángeles: "Siempre es la sensación de algo que no tienes, algo que falta. Es una ciudad que te mantiene ansioso".