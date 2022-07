J Balvin vuelve a enfurecer a los fans de Shakira.

"Es que eso es otra historia", dice Maluma, quien ha compartido con Shak en tres canciones: Chantaje, Trap y Clandestino.

Lo que desató la furia de los fans fue que Balvin comenzó a reírse a carcajadas, mientras que el resto de las estrellas se mostraban algo desconcertadas. Mientras que will.i.am sigue contando que Shak es muy organizada en "1, 2, 3 pasos, todo bajo control", Balvin dice "llegando hasta el 100 y regresa hasta el 1... No sé, no sé, no he trabajado con ella".

Cobo catalogó la reacción del público como exagerada, y el papá de J Balvin replicó sus palabras junto disculpas hacia Shak.