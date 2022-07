El incómodo momento en que Louis Tomlinson se niega a hablar sobre las “peleas” de One Direction

El ex 1D le dijo "No" a los dramas.

Recientemente se le pidió a Louis Tomlinson que opinara sobre las "peleas" en curso entre sus ex compañeros de banda de One Direction. (Liam Payne causó revuelo en junio cuando dijo que había "muchas razones por las que no le gusta" Zayn Malik). ¿Cuál es la posición del cantante de 30 años sobre la situación?

"Entonces, ya comenzó la pesca", dijo durante la aparición del 20 de julio en la serie australiana The Project. "Veo lo que estás haciendo".