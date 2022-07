Lo que hizo Alex Rodriguez durante la boda de su ex Jennifer López y Ben Affleck

A mediados de abril, mientras cubría el partido Boston Red Sox vs. Yankees de New York para KayRod Cast de ESPN, su coanfitrión Michael Kay pareció mencionar sutilmente el compromiso de Ben Affleck con la ex prometida de A-Rod, Jennifer Lopez, horas después de que se conociera la noticia de la relación.

"Es un gran momento en los deportes", comenzó. "Tienes un nuevo campeón de Masters, los playoffs de la NBA están por comenzar, el béisbol está en pleno apogeo, la gente se involucra. Quiero decir que es un momento feliz en el mundo".