Cineastas venezolanas estrenan Bendecidas y afortunadas en el prestigioso festival OUTFEST en Los Ángeles

El cortometraje sobre amor queer, perseverancia y orgullo hispano se estrena en el 40 aniversario del prestigioso festival cinematográfico.

En 2017, Marianne Amelinckx y Julieta Messmer, llegaron a Estados Unidos para estrenar un cortometraje en el Festival de cine de Tribeca en Nueva York. Durante el evento, varios profesionales de la industria les animaron a aplicar a una visa de trabajo especial para artistas de habilidades extraordinarias. Poco después de haber invertido sumas de dinero considerables en ello y antes de descubrir que su abogado migratorio era un estafador, descubrieron que la suya era una versión *Cries in Spanish* del sueño americano. Esto pudo haber sido una tragedia, pero gracias a su habilidad para contar historias y a su hábito de hacerse reír mutuamente (por algo decidieron casarse en plena pandemia) convirtieron sus desventuras en un proyecto de comedia titulado BENDECIDAS Y AFORTUNADAS (Blessed and Highly Fortunate): Una historia de ficción sobre dos inmigrantes privilegiadas que al encontrarse en apuros financieros en los Estados Unidos, deciden buscar trabajo de campesinas en una granja de marihuana.

Con este proyecto, Marianne y Julieta han logrado ganarse un espacio entre los nuevos creadores de contenido para audiencias Latinas en inglés.

En 2020 el proyecto ganó el concurso Latino Lens Women of Color TV Incubator de la Asociación Nacional de Productores Latinos NALIP. Meses más tarde, ganó también el Yes… and Laughter Lab, un concurso para proyectos de comedia con impacto social que se realiza en Nueva York y Los Ángeles. Con los fondos obtenidos en ambas premiaciones, decidieron convertir el proyecto en un cortometraje de 10 minutos que cuenta con la participación de las actrices Emma Ramos (New Amsterdam, Valentina, Law & Order) y Lorena Russi (Fernanda, Dichos) y tendrá su estreno oficial en el prestigioso festival de cine de Los Angeles Outfest.