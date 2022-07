Tristan Thompson fue visto tomado de la mano con una mujer desconocida mientras espera un bebé con Khloé

En diciembre, Maralee Nichols presentó una demanda de paternidad contra Tristan, alegando que él era el padre de su hijo. Al mes siguiente, el atleta confirmó que tuvo un hijo con Maralee, a quien ella llamó Theo Thompson, y él se disculpó con Khloé.

"Khloé, no te mereces esto", escribió en sus Historias de Instagram el 3 de enero. "No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".

Tristan agregó, "Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".