Montserrat Oliver confiesa cómo Yolanda Andrade la hizo descubrir que era lesbiana

En junio, Montse reveló el miedo que tuvo al "salir del clóset": "Las marcas, decía yo, 'a ver si no me quedo sin marcas', porque hay una doble moral impresionante que aún sigue existiendo; entonces, eso fue lo que me dio más nervio de todo".

Ahora, en una entrevista con Yordi Rosado se sinceró sobre lo que la hizo identificarse como lesbiana .

Montserrat le dijo al conductor que cuando conoció a su ahora amiga y compañera de proyectos Yolanda Andrade sintió algo que no podía identificar.