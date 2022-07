Todos los detalles de los 2 vestidos de novia de Jennifer Lopez en su boda con Ben Affleck

Jennifer Lopez puede haber usado un vestido para caminar hacia el altar, pero resulta que hubo un segundo acto.

Para su boda en Las Vegas con Ben Affleck el 16 de julio, como compartió la cantante en su boletín On the J.Lo, ella usó un vestido blanco sin mangas con un clásico escote de barco, revelando que su primer look fue un "vestido de una película antigua".

"He tenido este vestido durante tantos años", escribió, refiriéndose a su conjunto clásico. "Y lo he estado guardando, guardando, guardando, y ahora lo estoy usando el día de mi boda".