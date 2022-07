Tienes que ver a Britney Spears cantando una nueva versión de “…Baby One More Time”

Driving Them Crazy

(You Drive Me) Crazy fue el tercer single del álbum. Este himno pop también destacó en la banda sonora de la comedia romántica Drive Me Crazy, protagonizada por Melissa Joan Hart y Adrián Grenier, de Sabrina the Teenage Witch.

El concepto del video musical fue idea de Spears, y la cantante le dijo a MTV en 1999: "Sería genial estar en un club, y somos camareras tontas, y de pronto salimos y empezamos a bailar".

Dada la inclusión de la canción en la banda sonora de Drive Me Crazy, el plan era que las dos estrellas de la película hicieran un cameo en ella. ¿El problema?

"El gran problema es que Adrian Grenier no quería estar en el video", dijo el director Nigel Dick a MTV News en 2009. "Entonces, me dieron instrucciones para que lo llamara y me asegurara de que apareciera en el video. Le dije: "¿Sabes qué, Adrian? Creo que sería genial para tu carrera, y Britney es una gran chica y es muy divertido trabajar con ella". Con el tiempo se dio la vuelta a la situación".