La China Suárez canta sobre su escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara

Las opiniones se dividieron entre Team China y Team Wanda, por la esposa del futbolista, Wanda Nara.

Ahora, mientras vive un intenso romance con Rusherking, Eugenia estrenó una nueva canción. Con claras referencias al escándalo que la puso en el ojo del huracán: Lo que dicen de mí.

Sobre su composición dijo a Infobae: "La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción".