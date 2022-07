¿Esta actriz es la nueva novia de Yolanda Andrade?

En una reciente edición de Montse & Joe (Unicable), Yolanda y su incondicional amiga Montserrat Oliver revelaron por qué puso en pausa su carrera como actriz.

"Cuando no está actuando, le gusta ponerle drama a su vida, ella es una apasionada", dijo Oliver. Yolanda respondió: "Hace años que no trabajo y, ¿sabes por qué no hice telenovelas? Porque no quería que me besara nadie".