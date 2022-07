Ryan Gosling tiene la mejor reacción al revuelo que ha causado como Ken en Barbie

Los fanáticos han obtenido varios adelantos de la próxima película, protagonizada por Margot Robbie como Barbie, a través de fotos del set y fotos de primera vista online. Pero cuando se trata de qué más puede decir sobre el proyecto, todo lo que Gosling puede compartir es su entusiasmo.

"No puedo esperar a que la gente vea esta película", le dijo en exclusiva a Daily Pop de E! News en el estreno de su nueva película The Grey Man, que se estrenará en Netflix el 22 de julio. "Realmente no puedo".