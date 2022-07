Conoce el sexo del segundo bebé de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Aunque es probable que la noticia no los haya sorprendido del todo, ya que la estrella de 38 años siempre ha expresado su deseo de darle a True un hermano. "Definitivamente quiero más hijos", dijo en marzo de 2021. "Tengo tantos hermanos y hermanas. Creo que es una gran bendición, especialmente durante estos tiempos, tener un familiar o personas con las que puedes jugar y confiar y simplemente tener un amigo".

Y aunque ha sido sincera sobre su viaje congelando sus óvulos y la FIV, Khloé también estaba abierta a la subrogación, explicando que es una "portadora de alto riesgo para un embarazo". Sin embargo, encontrar un sustituto también resultó ser un desafío.

"Tuve uno y luego fracasó", dijo Khloé en la reunión de junio de Keeping Up With the Kardashians. "Hay tantas pruebas que tienen que hacer y todas estas cosas. Así que todavía estoy en ese viaje. Es solo que pensé que sería un proceso mucho más fácil. Y no lo es".

Ahora, no pasará mucho tiempo hasta que su bebito esté aquí.